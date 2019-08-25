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بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:10 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
هاجر هانئ
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام صورة جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف في أحد الفنادق بالساحل الشمالي.

فستان دنيا سمير غانم
أطلت دنيا سمير غانم خلال الحفل بإطلالة ملفتة وأنيقة من اختيار الاستايلست مايا حداد، مرتدية فستان قصير اتسم بصيحة الكتف الواحد المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

سعر فستان دنيا سمير غانم
وحمل فستان دنيا سمير غانم توقيع Alexandre Vauthier، وبلغ سعره ١٣٦٤ دولار أمريكي بعد الخصم، أي ما يقرب من ٢١ ألف جنيه مصري.

مكياج وشعر دنيا سمير غانم
من الناحية الجمالية وضعت دنيا سمير غانم مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل
بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

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