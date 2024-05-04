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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم بالأسواق

صدى البلد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت في الأسواق نتيجة لحملات المقاطعة التي بدأت في عدد من المحافظات.

 

أسعار الأسماك اليوم

 

ويقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.

 

 هبط سعر السمك البلطي إلى 93 جنيها للكيلو. 

 

 وسجل سعر السمك الماكريل 110 جنيهات للكيلو. 

 

 وتراوح سعر قشر البياض بين 120 و160 جنيها للكيلو. 

فيما تراوح سعر  السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو.

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 107 و120 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر سمك موسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

 المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيها للكيلو

 

وتراوح سعر البربورن 1 بين 90 و140 جنيها للكيلو، أما البربون 2 فتراوح بين 65 و75 جنيها.

 البوري 1 فتراوح بين 100 و150 جنيها، أما البوري 2، فتراوح بين 85 و95 جنيها.

وبدأت حملات المقاطعة للأسماك تحت مسمى “خليها تعفن” منذ بداية الأسبوع الجاري في عدد من المحافظات، على رأسها بورسعيد والإسماعيلية.

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