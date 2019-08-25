محمد رحيم يطرح الخميس حبوب.. فيديو

طرح المطرب والملحن محمد رحيم أغنيته الجديدة "الخميس حبوب" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تحمل الأغنية طابعا خاصا وشكلا جديدا ومختلفا تماما عما قدمه من قبل، فهي طابع الأغانى "اللايت".



"الخميس حبوب" كلمات باسم عادل وألحان وتوزيع وغناء محمد رحيم، الذى تحمس لفكرتها وقرر ان يغنيها بنفسه، لتصبح عودة له للغناء بعد فترة غياب كان يقوم خلالها بتقديم ألحان وتوزيعات لكبار النجوم.



يذكر أن أبرز أغاني رحيم، أغنية "بخاف من الغروب"، و"أنا فيا اللي مكفيني"، و"عارفة" وغيرها.