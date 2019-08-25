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رياضة

انهيار بركات .. متعب يكشف كواليس صدمة هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:11 ص
عماد متعب ومحمد بركات
عماد متعب ومحمد بركات
ريهام بكير
كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس صدمته ومعه محمد بركات عقب هزيمة الاهلي بخماسية من صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وقال متعب خلال حواره لقناة الأهلي: لأول مرة في حياتي ارى محمد بركات في هذه الحالة، فقد اتصل بي هاتفيا عقب المباراة، ومن شدة حزنه، شعرت بالقلق عليه خوفا أن يتعرض لأزمة صحية خطيرة نظرا لحزنه الشديد.

وأشار متعب إلى أن الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز، تتكفل بانهيار أي فريق، لكن شخصية اللاعبين ومجلس الإدارة ساهمت في العودة سريعا وتدارك الموقف.

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