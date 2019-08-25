بنتى هتتسجن.. أم تناشد أهل الخير مساعدتها فى سداد ديونها

استغاثت الحاجة سعاد محمد «٦٠عامًا»، التى تقيم بمركز الصف - الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها فى سداد ديون ابنتها التي قامت بالاستدانة لشراء جهاز ابنتها.



تقول الحاجة سعاد فى رسالتها: أنا شغالة ببيع نعناع فى سوق بين السرايات، وكل يوم بنزل من البيت الساعة ٦ صباحا حتى ٨ مساء، وبنتى اضطرت أن تشترى لابنتيها الاثنتين أجهزة كهربائية، من أجل أن تسترهما، ولكن الديانة لم يصبروا عليها، وقاموا برفع دعوى ضدها، وعندما علم زوجها بأنها سوف تدخل السجن تخلى عنها، وألقى عليها يمين الطلاق وترك لها بنتين فى مراحل التعليم.



وأضافت الحاجة سعاد: مفيش عندنا أى مصدر رزق، وبنتى مش عارفة تعمل إيه، ومش بتقدر تنام، خايفة فى أى لحظة تجى الحكومة تاخدها، وإحنا ناس غلابة، وعشان نستر عيالنا غصب عننا بنشترى بالتقسيط، وطليقها شغال فى قهوة ومحلتوش حاجة، والبنات معرضين للطلاق لو أمهم اتحبست.



للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم : ٠١٢٧٢٣٧٢٦٦٢



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