ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بنتى هتتسجن.. أم تناشد أهل الخير مساعدتها فى سداد ديونها

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت الحاجة سعاد محمد «٦٠عامًا»، التى تقيم بمركز الصف - الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها فى سداد ديون ابنتها التي قامت بالاستدانة لشراء جهاز ابنتها.

تقول الحاجة سعاد فى رسالتها: أنا شغالة ببيع نعناع فى سوق بين السرايات، وكل يوم بنزل من البيت الساعة ٦ صباحا حتى ٨ مساء، وبنتى اضطرت أن تشترى لابنتيها الاثنتين أجهزة كهربائية، من أجل أن تسترهما، ولكن الديانة لم يصبروا عليها، وقاموا برفع دعوى ضدها، وعندما علم زوجها بأنها سوف تدخل السجن تخلى عنها، وألقى عليها يمين الطلاق وترك لها بنتين فى مراحل التعليم.

وأضافت الحاجة سعاد: مفيش عندنا أى مصدر رزق، وبنتى مش عارفة تعمل إيه، ومش بتقدر تنام، خايفة فى أى لحظة تجى الحكومة تاخدها، وإحنا ناس غلابة، وعشان نستر عيالنا غصب عننا بنشترى بالتقسيط، وطليقها شغال فى قهوة ومحلتوش حاجة، والبنات معرضين للطلاق لو أمهم اتحبست.

للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم : ٠١٢٧٢٣٧٢٦٦٢

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحتفل بـ أهداف ليفربول في شباك ارسنال.. بهذه الطريقة

وليد ازارو .. تعرف على مصير عروض شراء مهاجم الأهلى

شاهد.. انخفاض مضاعف في أسعار الدواجن واللحوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات

اللحظات الأولى لسقوط طائرتين إسرائيليتين في بيروت وسط تجمعات سكنية.. فيديو

انهيار بركات .. متعب يكشف كواليس صدمة هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية