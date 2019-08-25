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رياضة

اليوم.. انطلاق منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية في المغرب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تنطلق اليوم الأحد منافسات رفع الاثقال بدورة الالعاب الافريقية رقم "12" بالمغرب، بمشاركة متميزة للمنتخبات الإفريقية ووصل عدد المشاركين 137 لاعب ولاعبة، وتنطلق منافساتها اليوم في فئة 45 كيلو، و 48 كيلو، وايضا سوف تبدٱ منافسات الرجال بوزن 55 كيلو.

أكد أحمد سمير رئيس بعثة المنتخب المصري لرفع الاثقال، انهم شاركوا أمس السبت بمقر اقامة المنتخبات بالقرية الاولمبية بالرباط بحضور المدير الفني للمنتخبات الوطنية، في المؤتمر الفني الذي تم فيه وضع الجدول الزمني لانطلاق المنافسات والمقرر انطلاقها اليوم الاحد بالصالة المغطاه بمنطقة النهضة ومن المقرر ان تشارك في منافسات اليوم اللاعبة هبه أحمد في وزن 48 كيلو، ولن يشارك الرجال في وزن 55 كيلو.

وأضاف "سمير" أن هناك منافسة شرسة في مسابقات الرجال نظرآ للعدد الكبير من اللاعبين المشاركين التي يبلغ عددهم 80 لاعبآ، وان من المقرر مشاركة بطلنا الدولي أحمد سعد غدآ الاثنين في منافسات وزن 67 كيلو في الرابعة عصرآ.

وتعتبر بعثة مصر والمغرب من أكبر المنتخبات المشاركة في رفع الاثقال حيث يشارك كلا منهما بـ20لاعب ولاعب، وتأتي جنوب افريقيا في المركز الثالث بـ19 لاعبا ولاعبه.

ويشارك في منتخب مصر لرفع الأثقال «20» لاعبا، في منافسات الرجال هم: " أحمد سعد وزن 67ك ، مصطفى وحيد73 ك ، محمد ايهاب 81 ك، كريم كحله 89 ك ، محمد سليم 94 ك م ، رجب عبد الحى 102 ك ، جابر فرحان ، محمد هشام 109 ك ، عبد الرحمن محمد +109 ك ، أحمد عادل 89 ك .

واللاعبات هن: " هبة صالح 49 ك ، بسمة عماد 58 ك ، و كلا من إسراء السيد، نعمة سعيد 64 ك) ، رانيا عزت 71 ك ، سارة سمير 76 ك ، سمر حبشى 89 ك، سلمى محمد حبشي 89 ك ، حليمة عبد العظيم و شيماء خلف +89 ك.

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