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رياضة

منتخب مصر للمصارعة يتوجه إلى المغرب للمشاركة في الألعاب الإفريقية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:31 ص
منتخب مصر للمصارعة
منتخب مصر للمصارعة
ريهام بكير
تتوجه بعثة منتخب مصر للمصارعة ، اليوم الأحد، إلى المغرب للمشاركة فى منافسات دورة الالعاب الإفريقية التى تستمر حتى 31 أغسطس الجارى .

وتضم القائمة 23 فردا مقيمين إلى 7 لاعبين من منتخب الرومانية وهم هيثم فهمى ، محمد البراهيم ، أبو حليمة محمد ، محمد مصطفى ، عبد اللطيف منيع ، محمد ايهاب ، نور الدين هانى، و6 لاعبين من منتخب الحرة جمال عبدالناصر، و سامى حمدى ، و حسام محمد ، و خالد عمرو ، و عمرو رضا ، و خالد مسعود، وفى المصارعة النسائية تم اختيار 6 لاعبات هن هالة وائل ، و ايمان عصام ، منى رضا ، و سمر رمضان ، امينة كمال السباعى و سمر عامر.

يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة بفارق عدد كبير من الميداليات.

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