اليوم.. التحقيق مع ريهام سعيد بـ المجلس الأعلى للإعلام

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، جلسة تحقيق مع المذيعة ريهام سعيد، بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد برنامج صبايا على قناة الحياة.



ومن المقرر أن تناقش لجنة التحقيق، برئاسة جمال شوقى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع مقدمة برنامج صبايا في اجتماعها في تمام الثانية ظهر اليوم، الشكاوى الواردة لها في هذا الموضوع من تجاوزات ضد المرأة.



وبحثت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرارات التى اتخذتها نقابة الإعلاميين ضد المذيعة ريهام سعيد.



وأرسلت نقابة الإعلاميين خطابا بالقرارات التى اتخذتها ضد الإعلامية ريهام سعيد لعدم قيدها بجداول النقابة.



وأصدر مجلس النقابة الإعلاميين قرارا بوقفها عن العمل لحين تقنين أوضاعها، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة لقيامها بالعمل بدون تصريح.



وقالت نقابة الإعلاميين في بيان، إن الاجتماع يأتي «من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين فى ضمان الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين».



وأثارت ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا، ردود فعل غاضبة ضدها بعد حديثها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد او السمنة بطريقة استفزت مشاعر الجماهير.



وانتقدت المذيعة سالفة الذكر في حلقتها الأخيرة من برنامجها صبايا أصحاب الوزن الزائد في هجوم وصفه البعض بالتنمر تلك هذه الفئة، وقالت في حلقتها: «الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر» حسب تعبيرها



وأضافت: «منظرك بيكون مش حلو وأنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك».



وأثارت تلك الجمل لـ ريهام سعيد انتقادات لاذعة من جميع فئات المجتمع ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ حلقتها التي أذيعت على شاشة الحياة يوم الجمعة الماضي.



ولم تكتف ريهام سعيد بما اثارته جملها من رد فعل غاضب، بل شنت مقدمة صبايا أيضا هجوما على عدد من الشخصيات العامة ممن دافعوا عن تلك الفئة التي تضررت من تنمرها بهم.



وشنت نائبات في مجلس النواب حملة ضد المذيعة ريهام سعيد وطالبن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها معاقبة لها على تنمرها وردودها المثيرة لغضب الجماهير.



كما دارت معركة كلامية بين ريهام سعيد وعدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها المسيئة، ومن ضمن اولئك الذين انتقدوها الفنانة زينة والتي دار بينها وبين المذيعة سجالا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وانضم للمعركة المؤلف تامر حبيب والاعلامية ياسمين الخطيب والكابتن أحمد حسن، وجميعهم رفضوا ما فعلته وتتمادى فيه مقدمة برنامج صبايا، الأمر الذي أدى بها في النهاية إلى إعلان اعتزالها العمل الإعلامي.

