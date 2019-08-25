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منوعات

مايكروسوفت تعرض مبلغاً خيالياً مقابل اختراق متصفحها الجديد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:29 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
آية جمعة
أصبح الآن بإمكان الباحثين انتهاز الفرصة للحصول على ما يصل إلى 30 ألف دولار من خلال برنامج مكافآت متصفح "كروميوم إيدج" Chromium Edge الجديد من "مايكروسوفت" Microsoft.

وأطلقت "مايكروسوفت" برنامج مكافآت أطلقت عليه اسم Insider Bounty وهو خاص بالإصدار بالتجريبي من مستعرض "إيدج" Edge الجديد المستند إلى "كروميوم" Chromium والذي سيكافئ الباحثين بما يصل إلى 30.000 دولار مقابل العثور على نقاط الضعف الموجودة في الإصدار التجريبي من المتصفح.

وقال جاك ستانلي، مدير البرنامج الأول في مايكروسوفت: "نرحب بالباحثين للبحث عن أي نقاط ضعف شديدة التأثير قد يجدونها في الإصدار التالي من"مايكروسوفت إيدج" Microsoft Edge، استنادًا إلى "كروميوم" Chromium، وذلك مقابل مكافآت تصل إلى 30 آلاف دولار أمريكي".

وقالت مايكروسوفت "إن هدف برنامج Insider Bounty لمتصفح "مايكروسوفا إيدج" Microsoft Edge (القائم على Chromium) هو الكشف عن الثغرات الأمنية الفريدة في المتصفح الجديد والتي لها تأثير مباشر وواضح على أمن عملائنا".

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