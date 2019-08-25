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رياضة

بعد تصريحاته الأخيرة عن البدري.. رواد السوشيال ميديا يدعمون عماد متعب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:48 ص
عماد متعب
عماد متعب
مصطفى كرم
دعم عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الكابتن عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بشأن تصريحاته أمس عبر قناة النادي الأهلي، بأن الكابتن حسام البدري تسبب في ايذائه واعتزاله كرة القدم.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #عماد_متعب وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:

‏يكفيك يا عماد متعب إلي الآن لم يأتي أحد لتعويض مكانك الأهلي يبحث عن رأس حربه في امكانياتك وكذلك منتخب مصر.

‏منتهى الغباء لما المدرب يحاول يقضى على لاعب بحجمك ياعمدة ‎#عماد_متعب.

‏‎‎اخر رأس حربة قوي و غير عادي في مصر

العمده عماد متعب اللي انا عن نفسي مقتنع أن يقدر يدي و يؤدي بقوة داخل الملعب.. و لكنه أجبر على الاعتزال

‏‎اعتقد حان الوقت نعتمد علي صلاح محسن وً نصبر عليه عشان يكون مهاجم مصر القادم .. صبرنا كتير علي ازارو و مروان .. اعطوا الفرصة لصلاح وحايكون عماد متعب جديد.

‏منه لله اللي كان بيحاول يسوء صورتك مع الجمهور بس احنا برضو بنحبك يا عماد متعب
‎#عماد_متعب

‏‎ايوه طبعا ظلمه لما يبقا واحد زى عماد متعب قاعد احتياطى لأزارو ومروان وهم بيضيعوا كده وهو ينزل فى اخر ٥ دقايق ويجيب اجوان ويلاقى نفسه بعدها قاعد احتياطى ليهم برضو يبقا لازم ينتحر دا حتى لو مابيجبش اجوان (زيهم) ع الاقل ليه اسم والفرق بتعمله حساب

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