ترامب: رئيس وزراء بريطانيا الرجل المناسب لتنفيذ البريكسيت

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه «الرجل المناسب» لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقاء جمع بينهما على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس.



وعند سؤال ترامب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب ترامب أن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.



كما تحدث ترامب أيضا عن احتمال التوصل سريعا إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "ستكون صفقة تجارية كبيرة جدا، أكبر من أي وقت مضى"، وذلك خلال حديثهما إلى الصحفيين بعد مأدبة إفطار عمل برفقة مستشارون ومسؤولون.



وقبل اجتماعهم، قال جونسون إنه سيثير مع ترامب قضية الخلاف التجاري المتزايد المريرة بين الولايات المتحدة والصين؛ وأنه سيضغط عليه لفتح السوق الأمريكي أمام البضائع البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتعد محادثات، اليوم الأحد، أول محادثات مباشرة يجريها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا.