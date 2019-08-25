تداول 247 شاحنة و255 سيارة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، تداول 247 شاحنة بضائع و255 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 117 شاحنة و78 سيارة.



بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امانة، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 33 شاحنة و1 سيارة وغادرت العبارة امانة وعلى متنها 1 شاحنة و31 سيارة.



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 1 شاحنة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 26 شاحنة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 70 شاحنة و34 سيارة بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 108 سيارات.