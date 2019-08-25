ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الرئيس السيسى استطاع اقتحام ملف فيروس سى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:51 م
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
معتز الخصوصى
قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الرئيس السيسى استطاع أن يقتحم بجدارة ملف فيروس سى بهدف القضاء عليه، مضيفا أننا نستطيع القضاء عليه كما قضينا من قبل على شلل الأطفال.

وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى وجه وزارة الصحة بإطلاق حملة 100 مليون صحة، واستطاعت الحملة أن تجرى الكشف على أكثر من 50 مليون مواطن، قائلا: "أتحدى أى دولة تستطيع أن تعالج 10 آلاف مواطن على نفقتها".

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الإرادة السياسية لدينا مصممة على نجاح حملة 100 مليون صحة، حتى تصبح مصر خالية من الأمراض تماما.

كان مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم قال إن المنظمة تدرس حاليا كيفية الاستغلال الأمثل لحملة "100 مليون صحة" خارجيا وعلى المستوى العالمي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير الصحة العالمية: 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها في العالم

مدير منظمة الصحة العالمية: أعجبت بما رأيته من الرئيس السيسي بشأن مبادرة 100 مليون صحة

مدير الصحة العالمية: مصر ستقدم خبراتها في مبادرة 100 مليون صحة إلى العالم

الأكبر في التاريخ.. مدير الصحة العالمية: منبهر بخطة مصر وحملة 100 مليون صحة

مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بالغرفة المركزية لـ١٠٠مليون صحة والتأمين الصحي الشامل

مدير الصحة العالمية: 100 مليون صحة الحملة الأكبر على مستوى العالم

ترشيحاتنا

ترقب في الأهلي لإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق

أخبار الفن| محمد رمضان يسجد عاريا .. ورانيا يوسف بمايوه بكيني

هيدخلك السجن.. رسالة مضللة على فيسبوك ينبغي عليك تجاهلها فور رؤيتها

جهاد جريشة عن مباراة بيراميدز: لم أعتذر للأهلي .. وأخطاء التحكيم أمر وارد

طريقة عمل عجة البطاطس والبيض

الدولار يسجل 16.66جنيه .. اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 25-8-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل