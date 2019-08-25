نائب: الرئيس السيسى استطاع اقتحام ملف فيروس سى

قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الرئيس السيسى استطاع أن يقتحم بجدارة ملف فيروس سى بهدف القضاء عليه، مضيفا أننا نستطيع القضاء عليه كما قضينا من قبل على شلل الأطفال.



وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى وجه وزارة الصحة بإطلاق حملة 100 مليون صحة، واستطاعت الحملة أن تجرى الكشف على أكثر من 50 مليون مواطن، قائلا: "أتحدى أى دولة تستطيع أن تعالج 10 آلاف مواطن على نفقتها".



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الإرادة السياسية لدينا مصممة على نجاح حملة 100 مليون صحة، حتى تصبح مصر خالية من الأمراض تماما.



كان مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم قال إن المنظمة تدرس حاليا كيفية الاستغلال الأمثل لحملة "100 مليون صحة" خارجيا وعلى المستوى العالمي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر.