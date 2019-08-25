3 أسباب وضعت دنيا سمير غانم في قائمة الأكثر بحثا بـ جوجل

باتت الفنانة دنيا سمير غانم لا تغيب عن أذهان جمهورها في الآونة الأخيرة الذي يلجأ إلى محرك بحث جوجل الشهير بين حين لآخر لمتابعة جديدها سواء الفني أو الشخصي، لتصبح دنيا سمير غانم أشهر " تريند" في مصر.



وتصدرت دنيا سمير غانم محرك بحث جوجل 3 مرات، آخرها بسبب ظهورها بفستان ذهبي لامع خلال حضورها حفل زفاف في الساحل الشمالي.



وحمل فستان دنيا سمير غانم توقيع Alexandre Vauthier، وبلغ سعره ١٣٦٤ دولار أمريكي بعد الخصم، أي ما يقرب من ٢١ ألف جنيه مصري.



وقبل تلك الإطلالة، خطفت دنيا سمير غانم الأنظار إليها في الاحتفالية الختامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب أغنية " وادينا النهاردة" التي عكست مدة روح الإصرار والتحدي المصريين في تحقيق إنجازات في عدة مجالات.



وخلال شهر رمضان المبارك، أصبحت أغنية " تعال تعال" التي غنتها دنيا سمير غانم باللهجة الخليجية الأكثر بحثًا بعدما قدمتها في مسلسلها " بدل الحدوتة 3 ".

