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دبلوماسي: مصر لديها ثقل دولى ودور إقليمي واضح.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:42 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون
مي محمد
قال السفير شامل ناصر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجموعة السبع عقدت القمة الحالية من أجل تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي في العالم.

وأشار السفير شامل ناصر، خلال لقاء خاص بفضائية " دي إم سي"، اليوم الأحد، إلى أن الحاجة أدت إلى تدشين هذه القمة في منتصف السبعينات بعد الصدمة البترولية الأولى، لافتا إلى أنه منذ الأزمة البترولية ظلت تنعقد هذه القمة بشكل سنوي.

وتابع أنه جار العمل في "مجموعة السبع" بأن الدولة المستضيفة لهذه القمة تقوم بدعوة بعض الدول التى لها ثقل دولى أو دور إقليمي واضح، ولذلك دعت فرنسا، مصر للمشاركة في القمة.

وأكد أن دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة "مجموعة السبع" يعد اعترافا دوليا بالمكانة الخاصة لمصر دوليا أو في إطار إقليمها ومحيطها الأفريقي.

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