الزراعيين تستعرض جهود النقابة خلال السنوات الماضية

استعرض محمد الشوري أمين عام نقابة المهن الزراعية، أهم الأنشطة التي قدمتها نقابة الزراعيين خلال مجلس نقابة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين.



وقال محمد الشورى، إن أهم الأنشطة التي تقوم بها النقابة زيادة التواصل بين النقابة وأعضائها، وكذلك تطوير التعليم الزراعي والوقوف إلى جانب القطاع الخاص والاستمرار في معالجة مشكلة البطالة، وصرف المعاشات للزراعيين.



وأضاف أن هناك تعديلا قريبا لحل مشكلة معاشات الزراعيين، كما سيتم تقديم خدمة الرعاية الصحية للمهندسين الزراعيين وذلك من خلال زيادة هذا الدعم إلى 18 ألف جنيه خلال العام بدءا من 2020.



وأوضح أن وزارة الإسكان خصصت 500 مسكن للأعضاء بالضوابط والقوانين، كما سيتم افتتاح قرية الزراعيين في مدينة 6 أكتوبر، سيتم دعم الزراعيين والقضاء علي البطالة من خلال التعاون مع الشركات الزراعية.



وانطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية تكريم أوائل خريجي كليات الزراعة علي مستوي جامعات مصر، وذلك بمقر نادي نقابة الزراعيين بالدقي.