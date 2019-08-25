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هواوى تطلق أقوى معالج ذكاء صناعي في العالم.. تفاصيل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:37 م
صدى البلد
محمد علي
أطلقت شركة هواوي رسميًا أمس المعالج Ascend 910، أقوى معالج للذكاء الاصطناعي في العالم، في إطار عمل كامل للحوسبة الذكية يسمى MindSpore، وفق ما ذكر موقع انتريستنيج انجرنيرنج.

وقال إريك شو ، رئيس مجلس الإدارة لشركة هواوي: "لقد حققنا تقدمًا مطردًا منذ أن أعلنا عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في شهر أكتوبر من العام الماضي".

وأضاف شو "كل شيء يتحرك للأمام وفقًا للخطة، من البحث والتطوير إلى إطلاق المنتج. لقد وعدنا بمجموعة كاملة من سيناريوهات الذكاء الاصطناعي AI، وهانحن نقدم Ascend 910 و MindSpore. وهو ما يمثل أيضًا مرحلة جديدة لدى هواوي."

ولفت شو إلى موعد الطرح المعالج، معتبرًا أنه ربما سيكون في الربع الأول من عام 2020.

وتؤمن هواوي بأنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا، ولكن هناك عددًا من الفجوات التي يجب سدها قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي تقنية حقيقية للأغراض العامة.

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