الإسكان: تخصيص 10 أفدنة لإنشاء جراج تابع للنقل العام بمدينة بدر

قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 9.98 فدان بمنطقة المخازن بجوار برك الأكسدة بمدينة بدر، بنظام نقل الأصول، لإقامة جراج جديد يتبع هيئة النقل العام، بدلا من قطعة الأرض السابق تخصيصها بمساحة (11.38 فدان) الواقعة شرق منطقة صبحى حسين.



كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (21) بمساحة اجمالية 3200 م2 بمنطقة الـ800 فدان الصناعية بمدينة بدر، بنشاط مخازن، بنظام البيع لصالح شركة الإيمان لتجارة حديد التسليح والأسمنت، لإقامة مخزن لتجارة حديد التسليح والأسمنت.



وتخصيص جزء من القطعة رقم (3) بمساحة حوالى 25 ألف م2 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، لإقامة تشوينات قطع غيار للسيارات، وتخصيص جزء من القطعة رقم (3) بمساحة 27537 م2 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة السويدي للكابلات مصر، لإقامة تشوينات.