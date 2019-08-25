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فن

مصطفى فهمى في ضيافة إسعاد يونس .. غدا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:21 م
إسعاد يونس ومصطفى
إسعاد يونس ومصطفى فهمي
رنا اشرف
نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة تجمعها مع الفنان مصطفى فهمى وزوجته الإعلامية فاتن موسى.

وعلقت إسعاد يونس على الصورة، قائلة: "بكرة حلقة خاصة جدًا مع النجم مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية الجميلة فاتن موسي في حلقة خاصة من برنامج #صاحبة_السعادة الساعة ١١ على قناة دي أم سي".

نالت الصورة إعجاب متابعي الفنانة إسعاد يونس، وعلق بعضهم قائلا : " بانتظاره وانتظار ابداعك اللا منتهى ، منورين ، يا ألف أهلا مستنياكم وآلله بفارغ الصبر ربنا يسعدكم ، مستنيانكم بفارغ الصبر ".

يشار إلى أن مصطفى فهمي غاب عن دراما رمضان 2019، إذ لم يشارك في أي عمل، وكان آخر أعماله مسلسل "مليكة" مع دينا الشربيني الذي عرض في رمضان 2018.

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