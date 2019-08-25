ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الصيدلة الإكلينيكية 2019 بجامعة الزقازيق

نظمت كلية الطب بالتعاون مع كلية الصيلة جامعة الزقازيق، اليوم، احتفالا بختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الصيدلة الإكلينيكية 2019 بالمستشفيات الجامعية الذي يعد توأمة حقيقية بين الطب والصيدلة .



أقيم الاحتفال بالمركز العلمي بمستشفى الجراحة الجديد تحت رعاية الدكتورة "ميرفت عسكر" القائم بأعمال رئيس الجامعة ،والدكتور" عبد السلام عيد" عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، وبحضور الدكتور "هشام عناني" المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ووكلاء كليتي الطب والصيدلة وعدد من رؤساء الاقسام المشرفين علي التدريب .



أكدت الدكتورة "أمل الجندي" المنسق العام لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية أن التدريب امتد علي مدي 5 أسابيع بما يعادل 100 ساعة تدريبية وشمل 180 طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة ، وتم تنفيذه وفق رؤية واستراتيجية جديدة ، حيث تم تقسيم الطلاب إلي مجموعات والاستعانة بعدد من الصيادلة الاكلينيكيين لمرافقة هذه المجموعات أثناء التدريب لضبط الانتظام في التدريب،إضافة إلي تنفيذ فكرة الكتيب التدريبي ((Log book. كما سبق التدريب يوم تعريفي عن التدريب وكيفية التنفيذ .



وأضافت انه بدأ الاحتفال بعرض متميز قدمه الدكتور "وليد ندا" عن آلية التدريب داخل الاقسام المختلفة والمهارات التي اكتسبها الطلاب لتهيئتهم لسوق العمل حتي يكون الصيدلي الاكلينيكي عضوا فعالا في الفريق الطبي من خلال التدريب في 8 أقسام ( الجهاز الهضمي ، الصدر ، الأورام، الجلدية ، الأطفال ، العناية ، التغذية ، القلب ) .



كما قدم الطلاب عروضا علمية للتدريب وفيديو أشاد بها الحضور واختتم الاحتفال بتكريم القائمين علي التدريب و الطلاب.