رد فعل حسن نصر الله على التهديدات الإسرائيلية

علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، على العمليات الأخيرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن المستجدات التي تقوم بها إسرائيل خطيرة جدا جدا.



في وقت سابق هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدول التي تسمح لإيران باستخدام أراضيها لشن هجمات على إسرائيل، قائلا إنها ستتحمل العقبات وحدها.



ووفقا لما نشرته روسيا اليوم، هدد نتنياهو باستهداف كل دولة تتيح لإيران استخدام أراضيها لشن هجمات على إسرائيل.



كانت إسرائيل في وقت سابق من اليوم، أفادت بأن فيلق القدس الإيراني أرسل قوات إلي سوريا والعراق لشن هجمات عليها.



في وقت سابق أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الأحد، أنه في الساعة 2.30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضًا وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات".

