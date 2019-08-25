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فن

فيلم Angel has Fallen يحقق إيرادات 8 ملايين دولار في يومين

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:48 م
فيلم Angel has Fallen
فيلم Angel has Fallen
أحمد إبراهيم
حقق فيلم Angel has Fallen إيرادات وصلت إلى 8 ملايين دولار فى يومين.

ويشارك ببطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاي، والفيلم من إخراج ريك رومان وو الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدور أحداث الفيلم فى تتابع من الفيلم السابق، وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبه به فى محاولة اغتيال الرئيس، وفى ذلك يدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل وكالته الخاصة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى حظر اسمه، ومع تتابع الأحداث يكتشف الهدف الرئيسى لابعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى.

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