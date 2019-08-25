6 أمور تقاوم السهو.. خالد الجندى: فقدنا الخشوع في الصلاة فزادت مشاكلنا

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم الخشوع فى الصلاة، مؤكدًا أن صلاح الصلاة يؤدى إلى صلاح حياة الإنسان وأموره الدنيوية.





وأضاف الشيخ خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc» اليوم الأحد: «اصلح صلاتك تنصلح حياتك، انت لا تستطيع على الهموم وبذل الجهد والسعى، يبقى لازم تستعين بالصبر والصلاة، كل مشاكلنا اللى عايشينها بسبب عدم الخشوع فى الصلاة».





جدير بالذكر أن عددًا من العلماء قد وضع روشتة لعلاج السهو في الصلاة وتحقيق الخشوع فيها، وهي: إنه إذا أراد المسلم الخشوع فى الصلاة فعليه أن يفعل ستة أمور وهي: أن يسرع فى أداء الصلاة عند سماع صوت الأذان، وأن يقرأ الفاتحة بتدبر لأن كل آية فى فاتحة الكتاب تعتبر منهج حياة للمسلم.



