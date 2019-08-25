بيراميدز يتفوق من جديد على بطل الكونغو وينتظر مواجهة شباب بلوزداد

حقق نادي بيراميدز فوزا نظيفا على منافسه إيتوال دو بطل الكونغو بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .





أحرز هدف اللقاء إسلام عيسى لاعب الفريق الأول بنادي بيراميدز في الدقيقة 32 من عمر المباراة، واستطاع لاعبو الفريق الحفاظ على شباكهم حتى أعلن حكم المباراة صافرة انتهاء اللقاء.





وأضاع لاعبو بيراميدز العديد من الفرص التي كادت أن تسكن شباك إيتوال دو بطل الكونغو ، عن طريق اللاعب اسلام عيسي ولكن لم يحالفهم الحظ .





وحاول لاعبو فريق إيتوال دو بطل الكونغو إحراز هدف التعادل عن طريق تمرير بعض الكرات العرضية ولكن لم يحالفهم الحظ.





كان نادي بيراميدز حقق فوزا ساحقا على منافسة إيتوال دو بطل الكونغو في إطار لقاء الذهاب الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي والتي انتهت لصالح نادي بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف ليصبح مجموع المباراتين ذهابا وإيابا "5-1".



