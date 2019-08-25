ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يتفوق من جديد على بطل الكونغو وينتظر مواجهة شباب بلوزداد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:00 م
بيراميدز
بيراميدز
حسام الحارتي
حقق نادي بيراميدز فوزا نظيفا على منافسه إيتوال دو بطل الكونغو بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

أحرز هدف اللقاء إسلام عيسى لاعب الفريق الأول بنادي بيراميدز في الدقيقة 32 من عمر المباراة، واستطاع لاعبو الفريق الحفاظ على شباكهم حتى أعلن حكم المباراة صافرة انتهاء اللقاء.

وأضاع لاعبو بيراميدز العديد من الفرص التي كادت أن تسكن شباك إيتوال دو بطل الكونغو ، عن طريق اللاعب اسلام عيسي ولكن لم يحالفهم الحظ .

وحاول لاعبو فريق إيتوال دو بطل الكونغو إحراز هدف التعادل عن طريق تمرير بعض الكرات العرضية ولكن لم يحالفهم الحظ.

كان نادي بيراميدز حقق فوزا ساحقا على منافسة إيتوال دو بطل الكونغو في إطار لقاء الذهاب الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي والتي انتهت لصالح نادي بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف ليصبح مجموع المباراتين ذهابا وإيابا "5-1".

ويخوض بيراميدز مباراة قوية في اللقاء المقبل أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري عقب صعوده على حساب فريق القطن التشادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف: مشاركة بطل الكونفيدرالية والوصيف في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يفوز على إيتوال الكونغولي 4-1 في تمهيدي الكونفدرالية .. فيديو

ملخص رباعية بيراميدز في مرمى إيتوال الكونغولي .. فيديو

نجم بيراميدز يدخل التاريخ أفريقيا عقب الفوز على إيتوال.. طالع التفاصيل

منتخب البحرين يحصد بطولة غرب آسيا

سجل يا تاريخ .. فوز بيراميدز أصبح نقطة سوداء في تاريخ النادي الاهلي

ترشيحاتنا

أزمة عنيفة أمام مجلس الجناينى .. ماذا بعد إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز ؟

اذهبوا إلى الجحيم .. رانيا محمود ياسين ترد على مروجي شائعة تدهور حالة والدها الصحية

زواج سري.. اسم محمد الوزيري على أغنية هيفاء وهبي شاغلة كل الناس.. فيديو

حقيقة وفاة الفنان إبراهيم نصر

بيان عاجل من وزير الدفاع اللبناني بشأن الطائرتين الإسرائيليتين

عمرو الجناينى يكشف لـ صدى البلد حقيقة عودة الجماهير في الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور