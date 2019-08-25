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ديني

قضايا النبوات عند دعاة الحداثة.. رسالة دكتوراة بأصول الدين تحصل على مرتبة الشرف

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:52 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ناقش محمد جمال علي محمود الباحث بمشيخة الأزهر الشريف رسالة الدكتوراة في العقيدة والفلسفة وموضوعها" قضايا النبوات عند دعاة الحداثة في مصر دراسة تحليلة نقدية"، وذلك بكلية أصول الدين بالقاهرة.

وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأستاذ الدكتور عبدالله محي أحمد أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين لشئون التعليم والطلاب مشرفا أصليًا، والدكتور عواد محمود عواد أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة مشرفًا مشاركًا، والدكتور جميل أبراهيم أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين عضوا داخليًا، والدكتور خالد عبدالعال نصر أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالمنوفية.

وحصل الباحث على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وأثنت لجنة المناقشة على الباحث، مؤكدة أن رسالته من الرسائل القليلة في جامعة الأزهر التي ناقشت فكر الحداثة مناقشة علمية فكرية قائمة على أصول علم الكلام وعلوم المعقول.
قضايا النبوات عند دعاة الحداثة.. رسالة دكتوراة بأصول الدين تحصل على مرتبة الشرف
قضايا النبوات عند دعاة الحداثة.. رسالة دكتوراة بأصول الدين تحصل على مرتبة الشرف
قضايا النبوات عند دعاة الحداثة.. رسالة دكتوراة بأصول الدين تحصل على مرتبة الشرف
قضايا النبوات عند دعاة الحداثة.. رسالة دكتوراة بأصول الدين تحصل على مرتبة الشرف

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