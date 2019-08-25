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رياضة

على خطى الفردي.. الشطرنج يحقق ذهبية الفرق في دورة الألعاب الإفريقية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:59 م
منتخب مصر للشطرنج
منتخب مصر للشطرنج
عمرو الحلوانى
حقق منتخب مصر للشطرنج ذهبية الفرق بعد الفوز في المباراة النهائية على أثيوبيا بنتيجة 4-0 ضمن دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

خاض منتخب مصر المباراة النهائية باللاعبين أحمد عدلي وباسم أمين وشروق وفا وشاهندا وفا.

وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.


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