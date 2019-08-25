على خطى الفردي.. الشطرنج يحقق ذهبية الفرق في دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر للشطرنج ذهبية الفرق بعد الفوز في المباراة النهائية على أثيوبيا بنتيجة 4-0 ضمن دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.



خاض منتخب مصر المباراة النهائية باللاعبين أحمد عدلي وباسم أمين وشروق وفا وشاهندا وفا.



وكان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.





