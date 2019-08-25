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بعد مأساة الحفل الغنائي.. وزير الاتصال الجزائري يتولى حقيبة الثقافة مؤقتا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:24 م
الرئيس الجزائري المؤقت
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ
كلف الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، حسان رابحي وزير الاتصال بتولي منصب وزير الثقافة بالنيابة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قبول الرئيس بن صالح استقالة وزيرة الثقافة مريم مرداسي على خلفية مصرع 5 شباب وإصابة العشرات في حفل غنائي أقيم بالجزائر العاصمة ونظمته إحدى الجهات التابعة لوزارة الثقافة.

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