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رياضة

أمير عبد الحميد: حسام البدري اتهمني بالهروب وجوزيه أفضل مدرب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:28 م
حسام البدري ومانويل
حسام البدري ومانويل جوزيه
حسام الحارتي
قال أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق، إن حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، هو السبب الأول في رحيله عن القلعة الحمراء.

وأضاف أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية "تايم اسبورت "، أن حسام البدري تحدث معه عقب رحيل مانويل جوزيه وتولي قيادة الفريق، وحثه على الاستمرار معه.

وتابع أمير عبد الحميد :" تفاجأت باتهام البدري بالهروب من مباراة برشلونة وهذا لم يحدث على الإطلاق".

وأوضح أمير عبد الحميد أن مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق، للنادي الأهلي من أفضل المدربين الذين تعامل معهم طوال مسيرته الرياضية.

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