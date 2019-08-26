نرمين الفقي تتألق فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة ظهرت فيها برفقة مجموعة من أصدقائها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وارتدت فستان أسود وقبعة واعتمدت على الشعر الكيرلي في إبراز اللوك.وجاءت أبرز تعليقات متابعي نرمين الفقي كالاتي:ملكة جمال مصرالبرنسيسةجميلة كل العصورالله يحفظكويذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، هو المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.الجدير بالذكر أن مسلسل أبو العروسة شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونيرمين الفقي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح وميدو عادل وكارولين عزمى، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لفئة الستين حلقة.