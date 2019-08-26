أهالي المعطن بالمنيا يستغيثون: أسلاك الضغط العالي خطر يهدد حياتنا

استغاث أهالى قرية المعطن التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مرور أسلاك كهرباء ضغط جهد عال فوق منازل الأهالى مما يعرض حياة الأهالى للخطر فى كل لحظة، إضافة إلى تعرضهم للإشعاعات الكهرومغناطيسية.



ويقول احمد ابو رواش فى رسالته: "الأسلاك يمكن أن تسبب أمراضًا سرطانية، ووزارة الكهرباء سبق وأن وافقت على نقل أسلاك كهرباء الجهد العالى من فوق منازلهم، إلا أن مجلس قروى «صندفا» ببنى مزار، عرقل تنفيذ القرار بحجة أن تلك المنازل لا تقع ضمن زمام البناء، رغم ملكيتهم لتلك المنازل منذ سنوات، ووجود عدادات مياه وكهرباء بها، مبدين استعدادهم للتصالح ودفع أى رسوم مطلوبة منهم لتصحيح أوضاعهم".



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