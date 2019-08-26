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حوادث

ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المقلدة داخل مطبعة بالمرج .. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:37 ص
25 ألف نسخة من الكتب
25 ألف نسخة من الكتب المقلدة
محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المنسوخة والمقلدة داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجّه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بشن حملة من ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التي استهدفت عددًا من المطابع والمكتبات بالمرج.

وأفادت المعلومات التى أجراها الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بقيام القائمين عن المطبعة بطبع بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط (مطبعة كائنة بشارع مؤسسة الزكاة دائرة القسم)، حيث تم ضبط محاسب بالمطبعة ، وبحوزته بالمطبعة (25530 خمسة وعشرون ألف وخمسائة وثلاثون كتاب منسوخ ومقلد).
ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المقلدة داخل مطبعة بالمرج .. صور
ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المقلدة داخل مطبعة بالمرج .. صور
ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المقلدة داخل مطبعة بالمرج .. صور
ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المقلدة داخل مطبعة بالمرج .. صور

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