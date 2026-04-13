فتحي سعد لـ صدى البلد: حالتي تحسنت بشكل كبير وأغادر المستشفى غدا.. خاص

أوركيد سامي

كشف الفنان فتحي سعد عن تطورات حالته الصحية، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، مؤكدًا أنه شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى وتلقيه العلاج تحت إشراف طبي دقيق.


وأوضح سعد أنه مرّ بأزمة صحية صعبة نتيجة التهابات حادة صاحبها ارتفاع كبير في إنزيمات الكلى، وهو ما تطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا ومتابعة مستمرة من الأطباء، مشيرًا إلى التزامه الكامل بكافة التعليمات الطبية خلال فترة العلاج.


وأضاف: “الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بكتير، ومكمل على تعليمات الدكتور، وإن شاء الله يوم الثلاثاء أخرج من المستشفى”، لافتًا إلى أن الفترة الماضية كانت مرهقة للغاية، لكنها مرت بفضل دعم الله ودعوات الجمهور.


وأشار فتحي سعد إلى أن حالته بدأت تتحسن تدريجيًا، حيث عادت إنزيمات الكلى إلى معدلات أقرب إلى الطبيعية، مؤكدًا أن الدعم النفسي الذي تلقاه من محبيه كان له دور كبير في تجاوز الأزمة.


وكشف سعد عن تلقيه دعمًا واسعًا من نجوم الوسط الفني، حيث زاره أشرف زكي للاطمئنان على حالته، كما تلقى اتصالًا هاتفيًا من الفنان هاني رمزي من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المطرب أبو الليف من كندا، إلى جانب حرص نجوم مسرح مصر على دعمه ومساندته خلال محنته الصحية.


وأكد سعد أنه يضع في أولوياته خلال الفترة الحالية استعادة كامل صحته قبل العودة إلى نشاطه الفني، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات الأطباء وعدم التسرع في العودة للعمل.


وفي ختام تصريحاته، وجه الفنان فتحي سعد رسالة شكر لكل من تواصل معه أو سأل عنه، سواء من أصدقائه داخل الوسط الفني أو جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المشاعر الصادقة كان لها أثر كبير في تخفيف ما مر به خلال فترة مرضه، ومنحته طاقة إيجابية للاستمرار في رحلة التعافي.

