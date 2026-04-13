حالة الطقس.. تحذير عاجل للسائقين: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق السريعة والزراعية
اتصال هاتفي بين بوتين وبزشكيان.. ماذا دار بينهما؟
هل يجوز أخذ قيمة مخالفة مرورية من شخص استخدم سيارتي بدون أذن؟
أستراليا: أمريكيا لم تطلب مشاركتنا في تأمين مضيق هرمز
ترامب: إيران خدعتنا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
خارج مران الزمالك.. موقف بيزيرا من موقعة الحسم أمام شباب بلوزداد
الزمالك يراقب أزمة الـ VAR بين الأهلي واتحاد الكرة
تحركات إقليمية لإنعاش الحوار بين واشنطن وطهران رغم التصعيد
سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك
أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%
غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سحر رامي لصدى البلد: فقدان حسين الإمام أكبر صدمة في حياتي.. وقصة حبنا بدأت صدفة| فيديو

أوركيد سامي

كشفت الفنانة سحر رامي، عن كواليس إنسانية مؤثرة في حياتها الشخصية، متحدثة بصراحة عن قصة حبها مع زوجها الراحل حسين الإمام، مؤكدة أن فقدانه كان أكبر صدمة مرت بها في حياتها.


وتحدثت سحر رامي خلال ندوة خاصة بموقع صدى البلد، عن بداية التعارف بينهما، مشيرة إلى أنها في تلك الفترة كانت منشغلة بتقديم “الفوازير” وعدد من الأعمال الفنية، إلى أن شاهدها حسين الإمام في أحد الإعلانات، لتبدأ القصة من لحظة إعجاب مفاجئة.


وقالت: “هو شافني في إعلان، وقال لوالدته وقتها إنه عايز يتجوزني، رغم إنه ماكنش يعرفني بشكل شخصي”، مؤكدة أن إعجابه بها جاء من النظرة الأولى، وهو ما شكل البداية الحقيقية لعلاقة استثنائية.


وأضافت أنها كانت تشارك في مسرحية مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، وهو ما عرفه حسين الإمام، فقرر الذهاب لمشاهدة العرض برفقة أسرته، دون أن تكون على علم بوجوده أو حتى بشخصيته.


وتابعت: “أنا وقتها ماكنتش أعرف عنه أي حاجة، ولا حتى إنه عنده فرقة أو بيشتغل في المجال الفني بالشكل ده”، موضحة أن معرفتها به جاءت لاحقًا بشكل غير تقليدي.


وكشفت سحر رامي عن مفاجأة في كواليس بداية العلاقة، حيث لجأ حسين الإمام إلى حيلة ذكية للاقتراب منها، إذ أرسل لها عرض عمل للمشاركة في مسلسل، لكنها فوجئت عند ذهابها للمقابلة بعدم وجود أي مشروع حقيقي.


وأردفت: “طلع مفيش شغل أصلاً، هو عمل كل ده علشان يتعرف عليّ، وفعلاً بدأنا نتكلم ونتقابل، ومع الوقت بقينا أصدقاء”، مشيرة إلى أن تلك البداية غير التقليدية كانت الشرارة الأولى لعلاقة قوية.


وأكدت أن الصداقة بينهما تطورت تدريجيًا إلى قصة حب كبيرة انتهت بالزواج، لافتة إلى أن الراحل كان يمثل لها كل شيء في حياتها، سواء على المستوى الشخصي أو الإنساني.


وقالت بتأثر: “هو حب حياتي، وكان إنسان بسيط جدًا، يحب البيت والأسرة، وكان بيعشق الطبخ وقضاء الوقت معانا”، معبرة عن امتنانها لكل اللحظات التي جمعتهما.
واختتمت سحر رامي حديثها بالتأكيد على أن ذكرى حسين الإمام لا تزال حاضرة في حياتها حتى الآن، مشيرة إلى أن علاقتهما كانت قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، وهو ما جعلها واحدة من أنجح العلاقات في الوسط الفني، ومثالًا للحب الحقيقي الذي لا ينتهي بغياب صاحبه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور محمود الهواري

البحوث الإسلامية: الأمَّة تعيش واقعًا معقَّدًا | صور

صلاة الطفل

أمين الفتوى: الابتلاء قد يكون رفعًا للدرجات أو تكفيرًا للذنوب

دار الإفتاء

هل يجوز للمرأة تولي دفن النساء؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد