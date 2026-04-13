ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته
كنت هموت بجد.. طارق النهري يكشف كواليس أصعب مشاهده في المداح| فيديو
دعاء الصباح مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق والتوفيق
من قلب باريس.. أقباط مصر بفرنسا في عيد القيامة: "الرئيس السيسي أعادنا لحضن الوطن"
إيران ترد على تهديد ترامب: سيبقى مضيق هرمز تحت سيطرتنا إلى الأبد
شم النسيم 2026 اليوم.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وهل يخالف الشرع؟
كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي
بقيادة الحكومة.. مباراة بين نجوم الفن والرياضة لمواجهة استهلاك الكهرباء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-4-2026 والقنوات الناقلة
90 مليار يورو فجرت الأزمة.. انقسامات كبرى داخل أوروبا بسبب حرب إيران وأمريكا
رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الأخير
فن وثقافة

زوجة سامي عبد الحليم تنفي علاجه على نفقة خالد النبوي: يتلقى الرعاية بتأمينه الخاص

أوركيد سامي

أصدرت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم بيانًا عبر الصفحة الرسمية للأسرة على موقع فيسبوك، نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تولي النجم خالد النبوي علاج زوجها على نفقته الخاصة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.


وأوضحت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم أن زوجها يتلقى العلاج من خلال التأمين الخاص به التابع لـأكاديمية الفنون، إلى جانب امتلاكه تأمينًا آخر من نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن الأسرة لم تلجأ إليه حتى الآن.

وأضافت في بيانها أن الدكتور سامي "مستور" ويتلقى الرعاية اللازمة من خلال إمكانياته الخاصة وتأمينه، مؤكدة أن أسرته هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يتعلق بحالته الصحية، مطالبة بعدم تداول أي معلومات غير دقيقة دون الرجوع إليهم.


وجهت الشكر للنجم خالد النبوي  إلا أنها شددت في الوقت ذاته على رفض نشر أو ترويج أخبار غير صحيحة قد تسيء إلى اسم وتاريخ الدكتور سامي عبد الحليم.


وأكدت أن ما يتم تداوله من شائعات يمس مكانة زوجها، الذي وصفته بأنه "بطل من أبطال حرب أكتوبر 1973 ومعلم لأجيال عديدة"، مطالبة بتحري الدقة واحترام خصوصية الأسرة في مثل هذه الظروف.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن نشر مثل هذه الأخبار دون تحقق يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمصداقية المهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الشخصيات العامة وتاريخها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب 21 اليوم

سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة بدون المصنعية

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026.. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026 .. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة: جريمة قتل بدافع سرقة هاتف وقرط ذهبي

تفاصيل جديدة| جريمة قـ.ـتل بدافع سرقة هاتف وقرط ذهبي بالشرقية .. الجيران: شفنا البنت مقـ.ـتولة

ترامب

أستاذ قانون: حصار مضيق هرمز بقرار من ترامب جريمة دولية تنذر بحرب شاملة وانهيار اقتصادي عالمي

الإجازات الرسمية2026| عيد الأضحى الأطول وترقب قرارات الترحيل..تفاصيل

الإجازات الرسمية 2026| عيد الأضحى الأطول وترقب قرارات الترحيل ..تفاصيل

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد