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تحرير 550 مخالفة تموينية وضبط طن سكر تمويني ناقص الوزن بأسيوط

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:09 م
تحرير 550 مخالفة
تحرير 550 مخالفة تموينية وضبط طن سكر تمويني ناقص الوزن
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن الحملات التي تشنها أجهزة الرقابة التموينية على المحال التجارية والأسواق بمراكز المحافظة تمكنت من ضبط طن سكر تمويني ناقص الوزن وتحرير 550 قضية تموينية خلال أسبوع.

وشدد على تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومنافذ البيع وحركة الأسعار لمحاربة المتلاعبين ومكافحة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن الحملات التي شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري تمكنت من تحرير 550 قضية تموينية متنوعة منها 519 مخالفة متنوعة ما بين (نقص وزن – مواصفات وتهريب – تجميع دقيق) تضمنت ضبط طن سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار من 29 جم/كجم وإجمالي تجميع عدد 27 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم / الشيكارة وإجمالي تصرف في 79 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم / شيكارة فضلا عن ضبط (28) كيلو لحوم منتهية الصلاحية و50 علبى سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي بالإضافة إلى ضبط (31) محضر بوتاجاز ومواد بترولية يتضمن تجميع عدد 45 إسطوانة بوتاجاز وتصرف في كمية 4800 لتر سولار.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، مشيرًا إلى أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهادة صحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن المقررات التموينية فضلًا عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها وبيع سلع منتهية الصلاحية مضيفًا أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

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