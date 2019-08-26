طريقة عمل الفراخ المحمرة على أصولها مع الشيف توتا .. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، طريقة عمل الفراخ المحمرة على أصولها.
وتضمنت مقادير تحضير الفراخ المحمرة ما يلي:
فراخ
فلفل اسود حصي
بصل مبشور
جزر حلقات
ماء مغلي
ملح
حبهان
ورق لورا
مستكة
سمنه
زيت
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهد الفيديو:
وتضمنت مقادير تحضير الفراخ المحمرة ما يلي:
فراخ
فلفل اسود حصي
بصل مبشور
جزر حلقات
ماء مغلي
ملح
حبهان
ورق لورا
مستكة
سمنه
زيت
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهد الفيديو: