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طريقة عمل الفراخ المحمرة على أصولها مع الشيف توتا .. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:47 م
عمل الفراح المحمرة
عمل الفراح المحمرة
البهى عمرو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، طريقة عمل الفراخ المحمرة على أصولها.

وتضمنت مقادير تحضير الفراخ المحمرة ما يلي:
فراخ
فلفل اسود حصي
بصل مبشور
جزر حلقات
ماء مغلي
ملح
حبهان
ورق لورا
مستكة
سمنه
زيت

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهد الفيديو:

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