اخبار الفن والفنانين .. الجونة السينمائي يكرم هنيدي.. روتانا تعلن موعد طرح ألبوم أصالة.. واتهام ايد شيران بالسرقة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى: سوسن بدر ودرة ضمن لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام حاليا فى أحد فنادق القاهرة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتى تضم الممثلة المصرية سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس ناهد نصر الله. الجونة السينمائي يمنح جائزة الإنجاز الإبداعى لـ محمد هنيدى

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى منح جائزة الإنجاز الإبداعى للدورة الثالثة للنجم محمد هنيدى، والذى حقق نجاحا هائلا خلال مسيرته الفنية. آخر تطورات قضية طلاق مايلي سايرس وليام هيمسورث

كشف مصدر لمجلة Woman’s day أن المغنية الأمريكية مايلي سايرس وزوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث أصبحا يتعاملان كـالغرباء ولا يتحدثان إلى بعضهما البعض منذ اتخاذ قرار انفصالهما مطلع الشهر الجاري.روتانا تكشف عن موعد طرح ألبوم أصالة الجديدأعلنت شركة روتانا للإنتاج الفني عن موعد طرح ألبوم المطربة السورية أصالة نصري الجديد الذي يحمل عنوان "في قربك"، والمقرر طرحه اليوم الاثنين 26 أغسطس، على تطبيق "Deezer". كيم كادراشيان تتصدر فوج في نسختها العربية لأول مرة

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كادراشيان غلاف مجلة Vogue في نسختها العربية لأول في حوار تكشف فيه عن مشوارها والمصاعب النفسية التي واجهتها في عالم الشهرة. مطرب مغمور يتهم إيد شيران بسرقة لحن أغنية Shape of you

يواجه المغني البريطاني ايد شيران أزمة جديدة بشأن اغنيته الشهيرة Shape of you، بعد اتهام مطرب – غير معروف- يدعى Sam Chokri ان " إيد شيران" سرق لحن الأغنية المذكورة من أغنيته Oh why التي طرحها عام 2015.