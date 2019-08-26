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هانى هلال: أحمد حسن وزينب أسوأ مثال لاستغلال الأطفال في التربح

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:23 م
دكتور هانى هلال
دكتور هانى هلال
أمل مجدى
أكد هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن ملف الطفولة مهمل بشكل كبير فى مصر .

وقال هانى هلال، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تشكيل فريق وطنى لإعداد سياسات الطفولة المبكرة أصبح أمرا ملحا بعد زيادة نسب الانتهاكات ضد الأطفال في الآونة الأخيرة .

وأضاف أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل: "كنا نعتمد فى السابق على أن المجتمع المصرى بطبيعته يحنو على الأطفال فى مثل هذا العمر ولكننا أصبحنا فى حاجة لهذه الاستراتيجية".

وأوضح هانى هلال أن وجود استراتيجية قومية للطفولة والأمومة خطوة إيجابية تضع تصورا لأساليب التربية الصحيحة، وترفع وعى أولياء الأمور والمجتمع ككل بقضايا الطفولة المبكرة.

ونوه بأن الطفل الاول فى مصر دائمًا طفل تجارب، لذلك تضع الاستراتيجية القيم الأساسية الإيجابية للتربية التى تتفق مع مجتمعنا المصرى، لأن هناك استراتيجيات فى الخارج لا تناسبنا مثل ألمانيا يمنع الأب من أن يحتضن ابنه فى هذا العمر.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فى الاستراتيجية وهو العنف ضد الأطفال واستغلالهم سواء بالتسول أو تحقيق الأرباح مثل حالة الوالدين احمد حسن وزينب .

ودعا أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إلى تغليظ عقوبات الاعتداء على الأطفال قبل 5 سنوات ، لأن الاستراتيجية بها جزء توعوي، وجزء خاص بالقيم ، وجزء خاص بالتشريعات ، وستكون مصرية من البداية للنهاية .

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