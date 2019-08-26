رئيس وزراء بريطانيا يؤكد رفض بلاده امتلاك إيران سلاحا نووي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن الجميع متفق على أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.



وأكد جونسون تعليقا على ما ورد خلال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى أن ثمة فرصة لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.



كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك بعض الثغرات في الاتفاق النووي الإيراني.



أضاف ماكرون: نسعى لعقد اتفاق جديد مع إيران لضمان عدم حصولها على السلاح النووي ووقف زعزعتها للاستقرار.