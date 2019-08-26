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رياضة

دورى أبطال آسيا .. النصر السعودى يقلب الطاولة على السد القطرى ويقترب من نصف النهائي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:06 م
النصر و السد
النصر و السد
عمر سلامة
تقدم فريق النصر السعودى الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، خطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه السد القطري إلى فوز 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، على ملعب الملك فهد الدولي.

وسجل للنصر عبد الرحمن الدوسري عند الدقيقة 43، والبرازيلي جوليانو عند الدقيقة 71، فيما سجل هدف السد لاعبه علي أسد عند الدقيقة 21.

هذا ويتجدد لقاء الفريقين في 16 سبتمبر المقبل، في الدوحة، ضمن مباريات إياب ذات الدور، لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

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