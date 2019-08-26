ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنفينيتي تختار رئيس قسم تصميمات جديدا بديلا لـ كريم حبيب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:53 م
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت شركة إنفينيتي عن اختيار تايسوكي ناكامورا رئيس قسم التصميمات ليحل محل كريم حبيب.. وتايسوكي هو المصمم المسؤول عن سيارات QX انسبيريشن وPrototype 10 الاختبارية التي لفتت أنظار الكثيرين.

يُذكر أن كريم حبيب اللبناني الأصل انضم لإنفينيتي في يوليو 2017 عقب مغادرته بي ام دبليو، وقد أعلن عن تركه للشركة “للتطلع لفرص أخرى” .

وتركز انفينيتي حاليًا على تغيير استراتيجيتها مع خروجها من السوق الأوروبي مؤخرًا وعودة مقراتها الرئيسية إلى اليابان من هونج كونج، مع استعداد الشركة لإطلاق لغة تصميم جديدة مبنية على عدد من السيارات الهجينة والكهربائية القادمة.

ترك رئيس انفينيتي كريسشان ميونير منصبه ليصبح رئيس علامة جيب في مايو .

وبالعودة لناكامورا، فقد انضم لنيسان في 1993 ليترقى في المناصب على مدار الأعوام ويكون مسؤولًا عن تصميم السيارات الكهربائية الاختبارية لعلامة انفينيتي الفاخرة مع مشاركته في تصميم بعض سيارات نيسان مثل سنترا وقشقاي .

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عدلى القيعى يكشف الموقف النهائى لسحب درع الدورى من الأهلى

متشتروش عربيات.. حملة خليها تصدى تزف بشرى سارة للمصريين

عاجل.. اصطدام طائرتين سعودية و إثيوبية في جدة

لأول مرة.. تفاصيل مثيرة من معلمة الإسماعيلية المصابة بجلطة بسبب موبايل ..فيديو

بمكان غير متوقع.. محمد رمضان يكشف تفاصيل حفله الجديد

ضحية الإهمال.. طفل يلقى مصرعه نتيجة السقوط في بيارة صرف بـ الهرم ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك