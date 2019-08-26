إنفينيتي تختار رئيس قسم تصميمات جديدا بديلا لـ كريم حبيب

أعلنت شركة إنفينيتي عن اختيار تايسوكي ناكامورا رئيس قسم التصميمات ليحل محل كريم حبيب.. وتايسوكي هو المصمم المسؤول عن سيارات QX انسبيريشن وPrototype 10 الاختبارية التي لفتت أنظار الكثيرين.



يُذكر أن كريم حبيب اللبناني الأصل انضم لإنفينيتي في يوليو 2017 عقب مغادرته بي ام دبليو، وقد أعلن عن تركه للشركة “للتطلع لفرص أخرى” .



وتركز انفينيتي حاليًا على تغيير استراتيجيتها مع خروجها من السوق الأوروبي مؤخرًا وعودة مقراتها الرئيسية إلى اليابان من هونج كونج، مع استعداد الشركة لإطلاق لغة تصميم جديدة مبنية على عدد من السيارات الهجينة والكهربائية القادمة.



ترك رئيس انفينيتي كريسشان ميونير منصبه ليصبح رئيس علامة جيب في مايو .



وبالعودة لناكامورا، فقد انضم لنيسان في 1993 ليترقى في المناصب على مدار الأعوام ويكون مسؤولًا عن تصميم السيارات الكهربائية الاختبارية لعلامة انفينيتي الفاخرة مع مشاركته في تصميم بعض سيارات نيسان مثل سنترا وقشقاي .

