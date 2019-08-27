الأورمان تمنح قروضا حسنة وتسلم أكشاكا ومواشي للأسر الأكثر احتياجا في أسوان.. صور

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إن الجمعية قدمت 5681 مشروعًا تنمويا بمحافظة أسوان متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشى.





وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن ذلك يأتى أنه فى إطار العمل التنموي الذى تقوم به الجمعية ومن أجل رفع العبء عن الأسر الأولى بالرعايا وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.





وأوضح ممدوح شعبان أن جمعية الأورمان وزعت 1713 قرضًا حسنا للشباب غير القادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعى لهم، وتم تسليم 3902 رأس ماشية، وتسليم عدد (66) كشكا، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مساهمة من الجمعية فى توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.





ونوه مدير عام جمعية الأورمان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تذلل جميع العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تعمل على مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة؛ إذ يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



