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فن

تجدد الشائعات حول خطوبة منة شلبي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:16 ص
منة شلبي
منة شلبي
سعيد فراج
نشر الموقع الإلكتروني لإحدى المجلات، خبرًا حول استعداد الفنانة منة شلبي لإعلان خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، خلال الفترة المُقبلة، ولم يتم الكشف عن هوية هذا الشاب أو تحديد موعد حل الخطوبة، مكتفين بأن "شلبي" سوف تعلن الخطبة قبل نهاية هذا الصيف.

ولم تقم منة شلبي بالرد على تلك الأخبار بالتأكيد أو النفي حتى الآن، لتثار الشكوك حول الخبر، لاسيما وأن جمهور "منة" ينتظر خطبتها لأنها لم ترتبط إلى الآن.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثار الجدل حول استعداد منة شلبي للخطوبة، حيث سبق وانتشرت تلك الشائعات أكثر من مرة، وتبين عدم صحتها فيما بعد.

وتشارك منة شلبي في بطولة فيلم "شوكة وسكينة"مع إياد نصار، وآسر ياسين، بمشاركة، روزالين البيه، ونور أبو العلا، ونورشان بحري، وتأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي حول موعد عشاء غير تقليدي جمع بين رجل وامرأة، حيث يكشف ماضيهم ويغير مستقبلهم في محادثة مثيرة تتركهم أمام اختيار غير متوقع.

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