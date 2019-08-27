محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، موقف تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستعادة الوجه المضيء والحضاري لمحافظات الجمهورية.



وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والنوافذ ووضع جدول زمني محدد للانتهاء منها بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالديوان العام وتماشيًا مع خطة المحافظة نحو تطوير وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير ودهان البلدورات وإحلال الأعمدة الكهربائية الجديدة محل المتهالكة وإزالة صناديق القمامة من منتصف الطرق والجزر ووضعها على جانبي الطريق ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين.



كان محافظ الشرقية قد أصدر قرارًا بإلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بجميع الوحدات المحلية بالمدن والقرى بطلاء واجهات المبانى باللون "البيج الفاتح" والنوافذ الخارجية باللون الأخضر، وذلك حفاظا المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاء الواجهات الخارجية للعقارات.