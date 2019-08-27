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شاهد.. وصول السيسى لـ اليابان لترأس التيكاد مع رئيس الوزراء الياباني

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:10 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
كتب محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، حيث يقوم بالرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي. 

وأضاف السفير بسام راضى، أن المؤتمر يعد من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

شاهد.. وصول السيسى لـ اليابان لترأس التيكاد مع رئيس الوزراء الياباني
شاهد.. وصول السيسى لـ اليابان لترأس التيكاد مع رئيس الوزراء الياباني
شاهد.. وصول السيسى لـ اليابان لترأس التيكاد مع رئيس الوزراء الياباني
شاهد.. وصول السيسى لـ اليابان لترأس التيكاد مع رئيس الوزراء الياباني
شاهد.. وصول السيسى لـ اليابان لترأس التيكاد مع رئيس الوزراء الياباني

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