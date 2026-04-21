فن وثقافة

فى ذكراه.. مسيرة أنتونى كوين وقصة تجسيده عمر المختار

أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم العالمى أنتونى كوين، الذى قدم عديدا من الأعمال التاريخية التى تظل عالقة فى أذهان جمهوره ،كما أنه استطاع أن يقتحم قلوب العالم العربى بعد تقديمه فيلم “عمر المختار”.

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن النجم العالمى أنتونى كوين.

ولد أنتونى رودولف كوين أوكساكا فى 21 أبريل عام 1915 فى تشيهواهوا فى المكسيك.

انتقلت العائلة أنتونى كوين إلى الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان طفلا، وكان لديه شقيقة واحدة اسمها ستيلا.

درس أنتونى كوين لفترة من الزمن الفن والعمارة تحت إشراف فرانك لويد رايت الذى لاحظ رغبة كوين واندفاعه إلى عالم التمثيل وشجعه على أن يسعى لتحقيق حلمه.

بدأ أنتوني كوين مسيرته الفنية على المسرح عام 1936 في مسرحية Clean Beds للمخرجة ماي ويست، وفي نفس العام شارك في أول أفلامه وهو Parole ثم فيلم The Milky Way. كما أن أصله المكسيكي جعله خيارًا مناسبًا ليأخذ دور الشرير المكسيكي في فيلمي Dangerous to Know عام 1938، و Road to Morocco عام 1942.

عشق أنتونى كوين للسينما

شارك أنتوني في عدة أفلام حيث لعب دور أيوفيميو زاباتا في فيلم Viva Zapata! ونال الأوسكار عن هذا الدور، كما لعب عام 1956 دور الرسام بول جواجوين في فيلم Lust for Life. قدَّم أحد أهم وأشهر أدواره السينمائية من خلال شخصية أليكسيس زوربا في فيلم Zorba the Greek عام 1964.

قدم كوين بعدها مجموعة كبيرة من الأفلام التي تفاوتت من ناحية النجاح والتميز أهمها The Greek Tycoon و The Children of Sanchez عام 1978، و Revenge عام 1990 و Jungle Fever عام 1991 و Last Action Hero عام 1993 و A Walk in the Clouds عام 1995.

نال أنتوني كوين جائزة الأوسكار الثانية كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Lust for Life عام 1956، وكُرِّم عام 1987 بإعطائه جائزة جولدن جلوب.

قصة أنتونى كوين مع النساء

تزوج أنتونى كوين من الممثلة كاثرين دوميل عام 1937 وأنجب الزوجان خمسة أطفال. انفصل الزوجان عام 1965. تزوج كوين بعدها من مصممة الأزياء الإيطالية جولاندا أدولوري في عام 1966 وأنجب منها ثلاثة أطفال. رغم ذلك فقد كان لأنتوني العديد من العلاقات أثناء زواجه مع ممثلاتٍ مثل فريديل دونبار، كارول لومبارد، ريتا هايوورث، إنجريد بيرجمان وماورين أوهارا.

زواج كوين من جولاندا انتهى عام 1997 بسبب علاقته مع سكرتيرته كاثرين بينفين والتي أنجب منها طفلين قبل أن يتزوجها بعد طلاقه من جولاندا.

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
