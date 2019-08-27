لإعداد كوادر رياضية.. بروتوكول تعاون بين النادي الأهلي وجامعة القاهرة

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية.





ونشر رئيس جامعة القاهرة علي صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، "وقعنا بروتوكول تعاون مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بحضور اللاعب خالد بيبو مدير الأكاديميات، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وذلك لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية".





وتابع رئيس جامعة القاهرة إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإعداد ابطال أوليمبيين في جامعة القاهرة، لافتا إلى أن الجامعة تثق وتقدر النادي الأهلي بتاريخه العريق، ومن هنا جاءت فكرة إقامة بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد أجيال رياضية قادرة علي المنافسة العالمية.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن استراتيجية الجامعة تسير في عدة مسارات متعددة لإعداد أجيال جديدة مؤهلة فكريا وعلميا ورياضيا وذلك في إطار مشروع تطوير العقل، فرياضة بلا ثقافة تتحول لممارسات غير متحضرة؛ وعقل بلا جسد قوي لا يمكنه أن يغير الواقع ولا يمكنه مواجهة التحديات، الرياضة فكر قبل أن تكون بدنا.





وقال رئيس جامعة القاهرة إن مصر بدولتها وشعبها وجماهيرها الكبيرة جديرة بأن تأخذ فيها الرياضة سمة التنافسية القائمة على الأخلاق والاحترام المتبادل بين الفائز والمهزوم.





وتابع رئيس جامعة القاهرة "لست سعيدا بجو الصراع الذي يحيط بلعبة كرة القدم ويجب أن تنتقل الرياضة من الصراع البغيض الى المنافسة المحترمة، فالرياضة ليست بالتطرف والمشاجرات والتلاسن والتعصب والشعارات الجوفاء، لكنها بالإعداد الجيد ووفق المقاييس العالمية والمناهج العلمية ، فيمكن أن تتساوي القدرة البدنية بين لاعبين، ولكن ما يميز أحدهما عن الآخر هو المهارة الفكرية والثبات النفسي والانفعالي".





واختتم رئيس جامعة القاهرة منشوره "إن جامعة القاهرة تمتلك الكفاءات المميزة من هيئة التدريس التي تستطيع أن تضيف للجانب المهاري والبدني، التأثير العقلي أو بمعني آخر قيادة العقل للاعب نفسيا وذهنيا".