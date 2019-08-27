ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019.. الدولار يسجل 16.61 جنيه.. الريال السعودي بـ 4.42 جنيه.. وعيار الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 704 جنيهات للجرام

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:30 م
ذهب و عملات
ذهب و عملات
علياء فوزى
  • الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع
  • الاسترليني يسجل 20.33 جنيه للبيع
  • اليورو يسجل 18.47 جنيه للبيع
  • الريال السعودى يسجل 4.42 جنيه للبيع
  • الدرهم الإماراتي يسجل 4.52 جنيه للبيع
  • الذهب عيار 21 يستقر عند 704 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 27 أغسطس 2019، انخفاضا ملحوظا، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزى المصرى.

سجل سعر الدولار اليوم نحو 16.47 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، متراجعا نحو قرش، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 18.31 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع منخفضا 5 قروش.

وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.17 جنيه للشراء و20.33 جنيه للبيع بانخفاض 12 قرشا.

بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.82 جنيه للشراء و16.96 جنيه للبيع، منخفضا 8 قروش، سجل 100 ين ياباني نحو 15.56 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات العربية، خلال مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي نحو 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 54.22 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني 42.79 جنيه للشراء و43.14 جنيه للبيع.

الريال العماني 42.79 جنيه للشراء و43.14 جنيه للبيع.

استقرت أسعار الذهب اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 704 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 805 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5632 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 14 سعرا نحو 469 جنيهًا.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 25022 جنيهًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباين أسعار العملات الأجنبية وتراجع العربية اليوم الأربعاء 19-6- 2019.. الدولار بـ 16.83 جنيه.. الريال السعودى بـ 4.48 جنيه.. والذهب عيار 21 يسجل 636 جنيها للجرام

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية واستقرار الذهب اليوم.. الدولار بـ 16.66 جنيه للبيع.. والريال السعودي بـ 4.44 جنيه.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

استقرار العملات الأجنبية وتباين العربية خلال تعاملات اليوم الأحد 4-8-2019...الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع.. الريال السعودى بـ 4.39 جنيه للشراء.. والذهب يستقر عند 660 جنيها لجرام الـ 21

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. الدولار يسجل 16.62 جنيه للبيع.. الريال السعودى بـ 4.39 جنيه للشراء.. وعيار 21 بـ 683 جنيها لـ الجرام

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة.. مؤامرة حريم وراء الوفاة الغامضة لـ رمسيس الثالث.. فيديو

تثبتك عند سؤال القبر.. 7 كلمات أوصى بها رسول الله كل صباح ومساء

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يكشف عن اسم المدرب الجديد.. فيديو

الليفة والصابونة أبرزها.. هاني الناظر يحذر من 9 عادات يومية تضر بالبشرة والشعر

وصية للأبناء.. هذا الذكر يرفع الله به والديك درجة في الجنة

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-8-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ضيق وجرئ.. رانيا يوسف بإطلالة يوم الثلاثاء

أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

توب تحت الفستان.. سالي عبد السلام تستر المكشوف