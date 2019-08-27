أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019.. الدولار يسجل 16.61 جنيه.. الريال السعودي بـ 4.42 جنيه.. وعيار الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 704 جنيهات للجرام

الدولار يسجل 16.61 جنيه للبيع

الاسترليني يسجل 20.33 جنيه للبيع

اليورو يسجل 18.47 جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 4.42 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي يسجل 4.52 جنيه للبيع

الذهب عيار 21 يستقر عند 704 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 27 أغسطس 2019، انخفاضا ملحوظا، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزى المصرى.سجل سعر الدولار اليوم نحو 16.47 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، متراجعا نحو قرش، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 18.31 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع منخفضا 5 قروش.وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.17 جنيه للشراء و20.33 جنيه للبيع بانخفاض 12 قرشا.بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.82 جنيه للشراء و16.96 جنيه للبيع، منخفضا 8 قروش، سجل 100 ين ياباني نحو 15.56 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.وتباينت أسعار العملات العربية، خلال مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي نحو 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي نحو 54.22 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع.وبلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.وسجل الريال العماني 42.79 جنيه للشراء و43.14 جنيه للبيع.الريال العماني 42.79 جنيه للشراء و43.14 جنيه للبيع.استقرت أسعار الذهب اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 704 جنيهات.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 805 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5632 جنيهًا.وسجل جرام الذهب عيار 14 سعرا نحو 469 جنيهًا.وسجل سعر أوقية الذهب نحو 25022 جنيهًا.