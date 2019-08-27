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شاهد.. لحظة انهيار جسر في تركيا بفعل السيول العارمة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:44 م
لحظة الإنهيار
لحظة الإنهيار
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجسر ينهار في مدينة ترمة بتركيا، تسبب في تعرض مئات المواطنين للخطر.

وتداول رواد تويتر مقطع فيديو من ثوان التقطته كاميرات المراقبة لجسر في مدينة ترمة التركية أثناء انهياره بسبب هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود.

وتسبب ذلك في سقوط شخصين في النهر، حيث شاءت أقدارهما أن يمرا فوق الجسر أثناء الانهيار، بسبب السيول القوية، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهما، وأصيبا بجروح طفيفة.

جدير بالذكر أن الفيضانات اجتاحت مؤخرا عدة مناطق في تركيا، وخاصة مدينة إسطنبول بفعل الأمطار الغزيرة، ما تسبب في احتجاز عدد من المواطنين داخل منازلهم وسياراتهم.

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