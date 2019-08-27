رئيس جامعة عين شمس يلتقي فريق شركة انترتك المانحة للأيزو

التقى صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بفريق شركة إنترتك المانحة للجودة برئاسة المهندس عادل بسيوني ، وذلك قبيل جولة فريق الشركة بمختلف إدارات الجامعة للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة .



جاءت هذه الزيارة بهدف تجديد منح الجامعة شهادتين في الجودة هما أيزو 9001:2015 في جودة الإدارة و أيزو 14001:2015 في جودة الإدارة البيئة.



جاء ذلك بحضور الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والمشرف العام على ملف الأيزو ، والدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث .



كما حضر اللقاء سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وأعضاء فريق الشركة ( مهندس عبد الرحمن عليان ، مهندس فوزي راشد ، مهندس السعيد يوسف ) ، والمهندس نبيل بكري استشاري الجودة للجامعة ، وهيام سعد منسق وحدة الجودة المركزية و فريق المراجعة الداخلية بالجامعة ولفيف من السادة مديرو العموم ومديرو الإدارات بالجامعة.